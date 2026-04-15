Зірка "Холостяка" Терен шокував виглядом ніг після носіння протезів: "Натерті кукси, відкриті рани"

Ветеран війни та колишній учасник шоу "Холостяк-13" Олександр "Терен" Будько шокував виглядом ніг після носіння протезів.

Знаменитість дістав тяжке поранення на війні. У результаті цього Олександр втратив нижні кінцівки та почав користуватися протезами. Терен веде доволі активний спосіб життя, але це, на жаль, впливає на його стан. Носіння протезів дається взнаки. Зокрема, вони натирають, з'являються рани, які не загоюються. Олександр намагається знайти час на відновлення, проте не міг поставити життя на паузу.

"Останній час мої ноги вже не "стягують": постійно в протезах, зал, знімання, танці, бокс — і якщо раніше тримала одна, то зараз сипляться обидві. Натерті кукси, відкриті рани, які не заживають, бо я кожен день знову встаю в протези і йду далі. Вдома іноді сідаю в крісло, але це максимум — бо з ним ти далеко не поїдеш, і життя на паузу не поставиш", - говорить ветеран війни.

Проте Олександр Будько вирішив, що все ж таки потрібно дати собі трішки часу без протезів, аби відновитися. Тож, він все ж таки вирішив взяти паузу. Ветеран війни приділить цей час своєму фізичному здоров'ю.

"Я не з тих, хто жаліється, але і ламати себе до кінця сенсу не бачу. Тож обираю себе і їду відновлюватися, без шуму і без протезів. Інколи треба просто зупинитися, щоб потім мати, чим іти далі", - говорить ветеран війни.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Терен зізнався, що розійшовся з обраницею після трьох місяців стосунків. Ветеран війни вже назвав причиною їхнього розриву.