Зірка "Холостяка" Терен шокував заявою до СБУ й поскаржився на скандальну українську блогерку

Олександр Терен, Анна Алхім

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Колишній герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько у свій день народження офіційно звернувся до СБУ із важливим проханням.

Зірка, який раніше обурювався громадянською позицією блогерки Анни Алхім, вирішив довести справу до кінця. Зокрема, після викриття її прихильності до Путіна та російського контенту й мови, показав у Threads свою офіційну заяву. Терен звернувся до Служби безпеки України й Офісу генерального прокурора з проханням розглянути громадянку України як особу, що вчинила кримінальні правопорушення.

Заява Олександра Терена / © instagram.com/tsvit_terenu

У документі ветеран війни наголосив, що українка Анна Алхім від 2020 року "здійснювала дії та транслювала своєю поведінкою прихильність до безпосередньо президента країни-агресора (який є головнокомандувачем збройних сил російської федерації)". Крім того, посилаючись на різні джерела, навів низку доказів її слів і дій, які вона висвітлювала у Мережі.

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Під публікацією Олександр лаконічно написав: "Поки РНБО готує санкції, народ діє! Сподіваюся, що справу не повернуть".

Нагадаємо, нещодавно блогерка Анна Алхім намагалася себе виправдати й звернулася до своїх хейтерів із заявою про власну позицію.