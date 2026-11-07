Зірка "Холостяка" вперше стала мамою й показала перші фото сина: "Неможливо надивитися на нього"

Христина з «Холостяка-10» / © Instagram kris.chem

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Учасниця 10-го сезону шоу «Холостяк» Христина Чемоданова, яка свого часу боролася за серце пілота Макса Михайлюка, вперше стала мамою.

Модель на початку листопада таємно народила сина. Радісну звістку вона повідомила в Instagram. Новоспечена мама розповіла про поповнення в родині вже після виписування з пологового.

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На серії фото можна помітити, як щаслива Христина позує з новонародженим сином на руках вже вдома. У рідних стінах на неї чекав сюрприз — кімнату заповнили кульки та квіти.

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У дописі ексучасниця «Холостяка» повідомила, що син з’явився на світ ще 3 листопада. Щоправда, поки що жодних подробиць зіркова мама не розповідала. Так само у таємниці вона тримає ім’я хлопчика. Тим не менш, модель вже поділилася першими емоціями від материнства.

Христина з «Холостяка-10» разом з сином / © Instagram kris.chem

«Ласкаво просимо додому, сину. 03.11.2026. Неможливо надивитися на нього, як і передати словами це безумовне кохання до нашого маленького хлопчика!» — зворушила зірка.

У коментарях шанувальники вже привітали Христину з новим статусом і розділили її щастя.

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До слова, про особисте життя Христина Чемоданова донедавна розповідала доволі рідко. Було відомо, що вона вийшла заміж навесні цього року, але свого чоловіка показувала зрідка. Тепер у фотоблогу модель частіше показує обранця, знімаючи з ним розважальний чи милий контент.

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