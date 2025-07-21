Зірка хору "Гомін" розсекретив розмову з дружиною Ющенка та подарунок від них: "Не дарма прожив"

Вадим Яценко й Віктор Ющенко

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Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко, який раніше ділився подробицями стосунків, розповів про реакцію родини третього президента України Віктора Ющенка на його виступ.

Так, артист зізнався, що нещодавно мав честь поспілкуватися з дружиною політика Катериною Ющенко — і ця зустріч залишила глибокий слід у його серці. За словами Яценка, Катерина Андріївна відвідала концерт "Гомону", і зізналася, що не могла не прийти після емоційної реакції чоловіка на виступ хору.

Окрім теплих слів, Яценко отримав ще й символічний подарунок від Віктора Ющенка — баночку домашнього меду. Як відомо, колишній президент є палким прихильником бджільництва й тривалий час займається пасікою.

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Хор “Гомін” / © instagram.com/hominchoir

"Розумію, що не дарма прожив своє життя. На концерті у нас була Катерина Андріївна Ющенко. Ми з нею неформально спілкувалися і вона каже: "Вадиме, Віктор Андрійович ходить по хаті і просто всім, хто приходить у гості, каже: "Ви бачили того пацана? Ви бачили той хор?". То я вже не могла не приїхати. До речі, у мене є мед від Віктора Андрійовича", зазначив Вадим в інтерв'ю lviv24.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік розповів про свій сюрприз для родини в Іспанії.