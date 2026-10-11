Зірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: його дружина показала вагітний животик

Вадим Яценко з дружиною / © instagram.com/yatsenko_vadym

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Дружина зірки хору «Гомін» Вадима Яценка, Анастасія, натякнула на поповнення в родині, з’явившись на сцені з помітно округлим животиком.

Дружина артиста поділилася новим відео в Instagram. У ролику вона співає на сцені в обтислому одязі, який підкреслює її вагітність. Жінка впевнено виконує композицію, не приховуючи змін у фігурі. Водночас жодних окремих заяв про майбутнє поповнення вона не зробила. Натомість увагу привернув підпис до публікації. Схоже, навіть особливий період у житті не заважає їй виходити на сцену.

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«Попри все вже 3 концерти», — написала дружина Яценка.

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Допис Анастасії Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

У дописі вона відзначила проєкт, з яким пов’язані її виступи. Вагітний животик на відео привернув увагу до особистого життя родини артиста.

Допис Анастасії Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

Нагадаємо, нещодавно вагітна у 40 років Онуфрійчук порівняла медицину України та Швейцарії та поділилася, що не так закордоном.

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