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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Зірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: його дружина показала вагітний животик

Обраниця музиканта поділилася відео з виступу в обтислому одязі, який підкреслив її стан.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Вадим Яценко з дружиною

Вадим Яценко з дружиною / © instagram.com/yatsenko_vadym

Дружина зірки хору «Гомін» Вадима Яценка, Анастасія, натякнула на поповнення в родині, з’явившись на сцені з помітно округлим животиком.

Дружина артиста поділилася новим відео в Instagram. У ролику вона співає на сцені в обтислому одязі, який підкреслює її вагітність. Жінка впевнено виконує композицію, не приховуючи змін у фігурі. Водночас жодних окремих заяв про майбутнє поповнення вона не зробила. Натомість увагу привернув підпис до публікації. Схоже, навіть особливий період у житті не заважає їй виходити на сцену.

«Попри все вже 3 концерти», — написала дружина Яценка.

Допис Анастасії Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

Допис Анастасії Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

У дописі вона відзначила проєкт, з яким пов’язані її виступи. Вагітний животик на відео привернув увагу до особистого життя родини артиста.

Допис Анастасії Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

Допис Анастасії Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

Нагадаємо, нещодавно вагітна у 40 років Онуфрійчук порівняла медицину України та Швейцарії та поділилася, що не так закордоном.

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