Зірка хору "Гомін" вдруге стане батьком: секретна вагітність, окупація й інші таємниці родини

Вадим та Анастасія Яценко з сином / © Колаж ТСН.ua

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Художній керівник хору «Гомін» Вадим Яценко невдовзі вдруге стане батьком. Його дружина, співачка Анастасія Яценко, вагітна, а подружжя вже виховує сина Максима.

Про майбутнє поповнення в родині закохані повідомили в Instagram, опублікувавши спільне фото. На світлині Вадим обіймає дружину, яка позує в білій сукні з помітно округлим животиком. «Працювали ці концерти втрьох», — пожартували Яценки. Попри вагітність, Анастасія продовжує виступати на сцені.

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Водночас за успіхом диригента, який став справжньою зіркою соцмереж, стоїть багаторічна історія кохання. Редакція сайту ТСН.ua розповідає, що відомо про Вадима Яценка, його дружину та сина.

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Як Вадим Яценко став популярним

Вадим Яценко / © Melody

Вадим Яценко — український диригент і художній керівник Львівського муніципального хору «Гомін». Він також працює з Національним заслуженим академічним українським народним хором імені Григорія Верьовки.

Широку популярність музикант здобув після того, як акапельне виконання хором «Гомін» пісні Степана Гіги «Цей сон» стало вірусним у TikTok. Відео зібрало понад сім мільйонів переглядів і привернуло увагу до колективу та його харизматичного керівника. У Мережі Яценка навіть почали називати новим секс-символом України.

Вадим Яценко / © Melody

Сам диригент до такої уваги ставиться спокійно. Він запевняє, що популярність не вплинула на його шлюб, а прихильницям одразу дав зрозуміти, що його серце зайняте.

Вадим Яценко з дружиною / © instagram.com/yatsenko_vadym

Історія кохання Вадима та Анастасії Яценків

Вадим та Анастасія Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

З майбутньою дружиною Анастасією Рябошапкою диригент познайомився ще у школі. Вони навчалися разом із восьмого класу, а згодом вступили до консерваторії на диригентський хоровий відділ. Юнацька симпатія поступово переросла в стосунки, які пара зберегла й у дорослому житті.

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Освідчився Вадим коханій, коли їм обом було по 20 років. На обручку та похід до кав’ярні він позичав гроші у друзів, адже хотів зробити пропозицію, попри скромні фінансові можливості.

Вадим та Анастасія Яценко / © фейсбук

«Я позичив грошей у друзів, щоб купити якусь найдешевшу обручку. Позичив ще, щоб піти хоча б до якоїсь кав’ярні, і там щось якось оце відбувалося. Ми були малі зовсім. Це нам було по 20 років. Ми багато чого пройшли, але завжди старалися одне одного підтримувати», — пригадував музикант.

26 серпня 2015 року закохані офіційно одружилися. У серпні 2025-го вони відсвяткували десяту річницю шлюбу.

Вадим та Анастасія Яценко / © фейсбук

Хто така дружина диригента

Вадим та Анастасія Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

Анастасія Яценко, у дівоцтві Рябошапка, родом із Маріуполя. Вона оперна співачка й артистка, яка виступає у складі The Rock Symphony Orchestra, виконує головну арію в мюзиклі «Привид Опери» та співає в хорі «Гомін».

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Тож подружжя об’єднує не лише особисте життя, а й професія: Вадим диригує, а Анастасія виступає як вокалістка. За словами музиканта, спільна робота не створює труднощів у стосунках.

Вадим та Анастасія Яценко з сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

На початку повномасштабного вторгнення родичі Анастасії залишалися в окупованому Маріуполі. Її бабуся провела там три тижні, після чого її вдалося евакуювати до Львова. Тепер жінка живе поруч із родиною та допомагає подружжю з вихованням сина.

Анастасія Яценко з сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Син Максим і майбутнє поповнення в родині

Анастасія Яценко з сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Вадим Яценко з сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Вадим та Анастасія вже виховують сина Максима, який цікавиться музикою та росте на піснях, що виконує батьківський колектив. Диригент неодноразово наголошував, що прагне бути хорошим татом, попри насичений робочий графік.

Вадим Яценко з сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Анастасія Яценко з сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Цікаво, що раніше музикант не підтверджував планів на другу дитину, хоча й не виключав такої можливості. Тепер подружжя готується до нового етапу сімейного життя. Стать майбутньої дитини та точну дату пологів Яценки поки не розголошували.

Вадим Яценко та його дружина Анастасія / © instagram.com/yatsenko_vadym

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