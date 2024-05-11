Зірка "Кіборгів" Довженко висловився про причину розлучення з дружиною після 17 років шлюбу

Український актор В'ячеслав Довженко, який грав у фільмі "Кіборги", висловився про причину розлучення з дружиною, акторкою Ксенією Баша.

Пара розлучилася далекого 2018 року. Тоді ходило чимало пліток, зокрема й про те, що причиною розриву став нинішній чоловік Ксенії – актор Олександр Форманчук. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Довженко запевнив, що його колега за сценою тут ні до чого. За словами актора, розлучення – це лише їхня історія з Ксенією.

"Це треба їй питання ставити, але я не думаю, що це стало розривом наших стосунків. Розірвані наші стосунки – то наша історія. Далі ми живемо і продовжуємо жити", - зазначив артист.

В'ячеслав Довженко з колишньою дружиною та синами

З колишньою В'ячеслав Довженко чудово спілкується. Все ж, вони прожили в шлюбі 17 років та мають двох спільних синів – Василя та Івана. З новим чоловіком Ксенії актор теж знайомий завдяки знімальному майданчику. Однак, Довженко говорить, що вони не спілкуються взагалі, адже приятелями ніколи не були.

"Ми досить добре спілкуємося. Ті стосунки, які я підтримую, це стосується Ксенії і матері моїх дітей. Що стосується Саші (нинішній чоловік Ксенії Баша – прим. ред.), то ми ніколи не були друзями поза кадром і зараз ними не є. З Ксенією у нас бекграуд великий, діти. У нас просто нормальні стосунки. Ми спілкуємося, радимося, про щось домовляємося", - прокоментував актор.

Нагадаємо, В'ячеслав Довженко нині теж не самотній. Він перебуває у стосунках із жінкою, яка теж пов'язана з творчою професією. Раніше артист розсекретив, як вони познайомилися та як почався їхній роман.

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