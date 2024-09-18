Зірка "Кіборгів" В'ячеслав Довженко розсекретив роман з молодою коханою і показав їхні спільні фото

Пара тривалий час приховувала стосунки, а тепер нарешті наважилася про них розповісти.

Зірка фільму "Кіборги", український актор В'ячеслав Довженко розсекретив роман з молодою коханою.

Артист зробив це у свій день народження, який він святкує 18 вересня. До слова, обраниця знаменитості привітала його з 48-річчям. Вона опублікувала їхні спільні фото та адресувала теплі слова.

Тим часом В'ячеслав Довженко зробив репост публікації, тим самим підтвердивши їхні стосунки.

"Моя любов, мій друг, моя душа, моя підтримка, натхнення…Зі святом, найкращий", - звернулася до актора його обраниця.

В'ячеслав Довженко з коханою / Фото: instagram.com/sldovgenko

Загалом, про кохану В'ячеслава Довженка мало що відомо. Дівчина значно молодша за актора та працює дизайнеркою костюмів. Про їхній роман артист вперше заговорив в лютому цього року. Актор ретельно приховував кохану від публіки та не бажав її показувати.

До цих стосунків В'ячеслав Довженко протягом 17 років прожив у шлюбі з акторкою Ксенією Баша, від якої має двох синів. Пара розлучилася 2018 року.

В'ячеслав Довженко з колишньою дружиною та синами

Нагадаємо, нещодавно балерині Катерині Кухар приписали роман із відомим стилістом. Хореографиня днями вперше прокоментувала ці чутки.

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