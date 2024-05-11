Зірка "Кіборгів" В'ячеслав Довженко розсекретив, як познайомився з коханою і як почався їхній роман

Популярний український актор В'ячеслав Довженко вперше розповів, як познайомився з коханою та як починалися їхні стосунки.

Знаменитість зустрічається з жінкою, яка пов'язана з творчою професією. Як зізнався Довженко в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", його з коханою звела саме робота. Щоправда, іскра між парою не одразу промайнула. Перше їхнє побачення виявилося невдалим. Згодом доля знову звела закоханих. Цього разу вони вже зрозуміли, що варто спробувати побудувати стосунки.

В'ячеслав Довженко

"Ми познайомилися на роботі. Це було дуже швидкоплинне побачення. Взагалі, зустрілися і жодного враження одне про одного не лишили. Тобто побачились і побачились. Після певного проміжку часу доля знову звела. Тієї миті вже відбулася якась цікавість і згадка, що ми ж колись вже бачились. А чому тоді не відбулася історія – дивно. А зараз відбулася. Знайомство було на роботі", - відверто розповів артист.

Хоч В'ячеслав Довженко не приховує, що не самотній, однак обраницю не квапиться показувати публіці. За словами артиста, він не хоче, аби сторонні люди знали подробиці його особистого життя. Окрім того, артист не бачить сенсу в тому, аби на загал розповідати про свої стосунки.

В'ячеслав Довженко

"Я в цьому плані дуже не люблю неохайність. Як би це зараз не звучало, можливо, комусь буде образливо, але у людей є така риса, як без дозволу зайти до чиєїсь квартири у брудному взутті. А потім натоптали й перепросили. У цьому плані я не хочу нікому нічого відкривати, тому що це моя історія, вона тільки починається. Мені не треба ходити і кричати про це", - додав артист.

Нагадаємо, В'ячеслав Довженко вперше свій новий роман розсекретив у лютому цього року. Тоді ж він зізнався, що його кохана пов'язана з творчою професією. Також артист розповів, як ділить спільний побут з обраницею.

Читайте також: