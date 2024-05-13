Зірка "Кіборгів" В'ячеслав Довженко вперше засвітився з ймовірною коханою

Популярний український актор В'ячеслав Довженко, який грав у фільмі "Кіборги", вперше показався з ймовірною коханою.

Принаймні, фани переконані, що артист нарешті припинив приховувати свою обраницю. На такі думки прихильників Довженка навіяло фото, репост якого він зробив в Instagram-stories. На знімку знаменитість зображений із молодою білявкою.

Вони сфотографувалися на прем'єрному показі фільму "Будинок "Слово", де Довженко зіграв роль Миколи Хвильового. Фанам здалося, що загадкова білявка є обраницею актора, адже вона підписала з ним фото як "мій Хвильовий" та додала смайлик у вигляді білого сердечка.

В'ячеслав Довженко із загадковою білявкою / Фото: instagram.com/sldovgenko

Окрім того, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Довженко зізнався, що його кохана пов'язана з творчою професією і вони познайомилися завдяки роботі, але вона не акторка. До слова, загадкова білявка є дизайнеркою з костюмів. Тож, цілком ймовірно, що саме про неї йшла мова.

Нагадаємо, раніше В'ячеслав Довженко розповідав, як познайомився з новою обраницею. Також артист зізнався, як почався їхній роман. До слова, доля звела закоханих не одразу.

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