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Зірка кліпів Лободи Назар Грабар повідомив про смерть рідного брата на війні

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1916
Час на прочитання
2 хв
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Зірка кліпів Лободи Назар Грабар повідомив про смерть рідного брата на війні

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

Про загибель рідної людини у бою Грабар розповів у соцмережах.

Екстанцівник балету Світлани Лободи, герой її кліпу "Твои глаза" Назар Грабар поділився сумною новиною.

На сторінці в Instagram танцівник повідомив, що у бою загинув його рідний брат Ілля.

Назар Грабар з братом / © instagram.com/mariaursta
Назар Грабар з братом / Фото: instagram.com/mariaursta
Назар Грабар з братом / © instagram.com/mariaursta
Назар Грабар з братом / Фото: instagram.com/mariaursta

Назар поділився світлиною з рідною людиною, де той зображений у військовій формі, усміхнений, сидячи в окопі.

"Це мій брат! Це мій герой! Моє натхнення і моя найбільша опора! Він віддав життя за те що любив. За свою сім'ю, країну, наше майбутнє. Я запам'ятаю тебе таким. Незламний і сильним. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сил і віри в те що все буде добре! Я люблю тебе! І завжди любитиму! Хороший син! Найкращій брат! Хороший чоловік! Герої не вмирають!" – написав під фотографією з братом Назар.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення РФ до України Назар з братом взяли до рук зброю та у лавах ЗСУ пішли захищати Україну від російських окупантів.

Декілька місяців тому Назар ділився, що його брат влітку зіграв весілля. Тоді танцівник намагався відмовити брата повертатися на війну і зосередитися на родині: "Я намагався, я казав: "Чувак, давай. В тебе тепер сім'я і потрібно її будувати, примножувати". Але він мене самого не пустить. Так само як і я б його самого не пустив", - розповідав тоді Назар.

Брат Назара Грабара лише влітку одружився / © instagram.com/mariaursta
Брат Назара Грабара лише влітку одружився / Фото: instagram.com/mariaursta

Тоді ж Грабар поділився, як російські окупанти зруйнували його квартиру в Бучі. Танцівник зізнався, що у його житлі були вибиті двері та вікна, постріляні стіни і він знайшов наручники на батареї.

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Дата публікації
Перегляди
1916
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