Зірка "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга просить шанувальників про допомогу після двох складних операцій

Українська акторка Тетяна Шеліга мусить звернутися по допомогу до своїх прихильників після двох складних операцій.

Про важке становище у родині розповіла донька 74-річної акторки на своїй сторінці в Facebook у день народження Тетяни Леонардівни. Анастасія звернулася до шанувальників із проханням допомогти її зірковій мамі.

"Це моя мама - заслужена артистка України Тетяна Шеліга. 10 грудня в неї День народження. З 24 лютого 2022 року вона нікуди не виїжджала, знаходиться в Києві, тільки перший місяць війни жила з нами в підвалі-укритті. Протягом 2022 року мамі зробили дві найскладніші операції: на серці та попереку. Мама не працює: не знімається в фільмах, не бере участь в телевізійних проєктах. Є тільки пенсія, яка витрачається на ліки (деякі вже довічні) та післяопераційну реабілітацію протягом року", - розповіла донька актриси.

Це моя мама - заслужена артистка України Татьяна Шелига. 10 грудня в неї День народження. З 24 лютого 2022 року вона... Опубликовано Nastya Savitskaya-Sheliga Вторник, 6 декабря 2022 г.

До свого допису Анастасія додала світлини із Тетяною Леонардівною, на яких показала, як хвора акторка жила в укритті на початку війни.

"Я ніколи в житті нікого не просила про допомогу. Але, на жаль, я не можу матеріально підтримати маму. Друзі також не можуть постійно її підтримувати. Тому прошу вас, шановні українці, хто любить актрису Тетяну Леонардівну Шелігу, підтримати фінансово її реабілітацію. Ось її номер карти Райффайзен Банк Аваль 4149501023031900", - попросила Анастасія.

Нагадаємо, у січні цього року стало відомо, що Тетяна Шеліга перенесла серйозну операцію на серці.

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