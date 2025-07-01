Зірка "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга, в якої була операція на серці, перебуває в тяжкому стані

Тетяна Шеліга

Реклама

Відома українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України Тетяна Шеліга, яка грала в серіалі "Коли ми вдома", перебуває в тяжкому стані.

У знаменитості серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомила у своєму Facebook донька акторки Анастасія Савицька-Шеліга. Вона коротко написала, що її мама перебуває в тяжкому стані. Також донька Тетяни Шеліги зазначила, що акторка нині не виходить на зв'язок, адже майже не користується телефоном.

"Мама, Тетяна Шеліга, в дуже тяжкому стані. Телефоном майже не користується. Я ні в кого нічого не прошу…", - написала донька артистки.

Реклама

Тетяна Шеліга / © facebook.com/profile.php?id=100009028690160

У подробиці донька Тетяни Шеліги вдаватися не стала. Однак артистка ще на початку 2022 року повідомляла, що перенесла серйозну операцію на серці. Зокрема, вона потрапила до лікарні із закритою аортою на 99%. Знаменитість госпіталізували до Інституту серця, де їй терміново встановили стент.

Нагадаємо, нещодавно актор Арам Арзуманян розповів, про свої серйозні проблеми зі здоров'ям. В артиста виникли грижі в спині, що тиснули на сідничний нерв. У результаті цього нога актора практично припинила виконувати свої функції.