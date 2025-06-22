Зірка "Коли ти вийдеш заміж" Павло Текучев оголосив про народження сина та вперше показав його

Павло Текучев з дружиною / © instagram.com/pavlo_tekuchev

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Зірка романтичної стрічки "Коли ти вийдеш заміж?", український актор Павло Текучев вперше став татом.

21 червня, у день свого народження, артист поділився зворушливим відео в Instagram, на якому зображений разом із дружиною Ангеліною та новонародженим сином. Малюк з’явився на світ у той самий день, що й сам актор, тож тепер у родині Текучева подвійне свято.

"Син. Твоє народження — найдорожчий подарунок всього життя", — замилував артист.

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Павло Текучев з дружиною і сином / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Павло Текучев з сином / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Павло також публічно звернувся до коханої дружини, зворушливо подякувавши їй за їхнього первістка: "Я найщасливіший чоловік у світі, бо саме ти народила мені синочка. Дякую тобі, моя любов, за такий подарунок. Ти будеш найкращою мамою в світі. Я кохаю тебе". Вона ж, своєю чергою, просто у палаті пологового зробила чоловіку сюрприз і запалила свічку на його іменинному тортику.

Павло Текучев з сином / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Ім’я малюка подружжя поки що не розголошує, але все ж у коментарях колега зірки Наталка Денисенко його розсекретила. Хлопчика назвали Матвієм. Тим часом зірки та фани вже засипали зіркову сім’ю привітаннями, бажаючи міцного здоров’я, щастя та безмежної радості.

"Вітання, нехай синочок росте здоровим на радість мамі і тату" – Олена Світлицька

"Вітаємо Матвійчика, хай росте здоровий і щасливий!" – Наталка Денисенко

"Пашуля, Ангеліно, найщиріші вітання! Це щастя!" – Ольга Сумська

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук вперше показав свою доньку та сина, які народилися з роком різниці.