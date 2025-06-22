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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Коли ти вийдеш заміж" Павло Текучев оголосив про народження сина та вперше показав його

Первісток народився в один день з батьком.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Павло Текучев з дружиною

Павло Текучев з дружиною / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Зірка романтичної стрічки "Коли ти вийдеш заміж?", український актор Павло Текучев вперше став татом.

21 червня, у день свого народження, артист поділився зворушливим відео в Instagram, на якому зображений разом із дружиною Ангеліною та новонародженим сином. Малюк з’явився на світ у той самий день, що й сам актор, тож тепер у родині Текучева подвійне свято.

"Син. Твоє народження — найдорожчий подарунок всього життя", — замилував артист.

Павло Текучев з дружиною і сином / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Павло Текучев з дружиною і сином / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Павло Текучев з сином / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Павло Текучев з сином / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Павло також публічно звернувся до коханої дружини, зворушливо подякувавши їй за їхнього первістка: "Я найщасливіший чоловік у світі, бо саме ти народила мені синочка. Дякую тобі, моя любов, за такий подарунок. Ти будеш найкращою мамою в світі. Я кохаю тебе". Вона ж, своєю чергою, просто у палаті пологового зробила чоловіку сюрприз і запалила свічку на його іменинному тортику.

Павло Текучев з сином / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Павло Текучев з сином / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Ім’я малюка подружжя поки що не розголошує, але все ж у коментарях колега зірки Наталка Денисенко його розсекретила. Хлопчика назвали Матвієм. Тим часом зірки та фани вже засипали зіркову сім’ю привітаннями, бажаючи міцного здоров’я, щастя та безмежної радості.

  • "Вітання, нехай синочок росте здоровим на радість мамі і тату" – Олена Світлицька

  • "Вітаємо Матвійчика, хай росте здоровий і щасливий!" – Наталка Денисенко

  • "Пашуля, Ангеліно, найщиріші вітання! Це щастя!" – Ольга Сумська

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук вперше показав свою доньку та сина, які народилися з роком різниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
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