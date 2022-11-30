Зірка комедії "Сам удома 2" Джо Пеші отримав серйозні опіки голови під час знімань знаменитої сцени

Артист зізнався, що трюк у цій сцені він виконував сам.

Оскароносний американський актор, зірка культової комедії "Сам удома" Джо Пеші, який зіграв грабіжника Гаррі, розповів про знімання стрічки.

Цьогоріч виповнюється 30 років відтоді, як друга частина фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" вперше вийшов на широкі екрани. З цієї нагоди Пеші пригадав, як знімалася улюблена новорічна комедія мільйонів глядачів у всьому світі.

За словами Пеші, він ніколи не забуде сцену, де у його персонажа Гаррі у другій частині фільму загоряється шапка на голові. Цей трюк актор виконував сам і, зізнався артист, він тоді отримав серйозні опіки голови, пише People.

"У комплекті з очікуваними шишками, синцями та загальним болем, пов'язаним з конкретним типом фізичного гумору, я отримав цілком серйозні опіки на маківці під час тієї сцени, де горить шапка Гаррі", - сказав Пеші.

Актор також додав, що це йому ще пощастило, бо більш важкі трюки виконували професйні каскадери.

На запитання, чи не розмірковував Джо Пеші над тим, аби колись повернутися до ролі "мокрого бандита" Гаррі, актор відповів, що навряд в наші дні вдасться відтворити магію дилогії "Сам удома", оскільки за 30 років багато що змінилося. "Втім, ніколи не кажи ніколи", - додав Пеші.

Також він пригадав, як спеціально обмежував на знімальному майданчику спілкування з виконавцем головної ролі Кевіна, актором Маколеєм Калкіним. "Я навмисно обмежив свою взаємодію з ним, щоб зберегти динаміку між його персонажем Кевіном та моїм персонажем Гаррі. Я не хотів, щоб на екрані показували, що ми певною мірою товаришуємо. Я хотів зберегти цілісність ворожих стосунків", - сказав актор.

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