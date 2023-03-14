Зірка "Кріпосної" Олександр Пецериця розповів, чому наважився піти на фронт: "Моя особиста війна"

Український актор Олександр Пецериця поділився, що підштовхнуло його піти воювати проти окупантів.

До війни актор знімався у таких серіалах, як "Кріпосна" та "Віталька", а також грав у театрі. Однак російське вторгнення змусило Олександра змінити сцену на окопи. У розмові з "ЖВЛ" актор поділився, що пішов воювати, аби повернути своє звчине життя.

"Хочу відстояти своє право на те життя, яке я жив. Тому що це моя війна, це моя особиста… Дякую своїм батькам, дідам і прадідам, що в мені є ця кров. Україна має бути українською. Дякую, Боже, що я не москаль", - сказав Пецериця.

До того ж, для Олександр хоче, аби його рідний регіон Донбас нарешті залишили у спокої окупанти. Зараз у Слов'янську Донецької області в актора досі живе бабуся. Відомий онук хотів забрати її подалі від лінії фронту, але вона не хоче залишати свою землю.

"Ми вмовляли, просили: "Бабусю, сідай, поїхали". Не хоче. Вона на землі, в неї є господарство, є про що дбати, відповідати", - поділився актор.

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