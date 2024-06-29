Зірка "Кріпосної" розлучилася з чоловіком після п'яти років шлюбу: "Крокуємо окремо"

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розлучилася зі своїм чоловіком Євгеном Третяком.

Про це Анна повідомила у своєму фотоблогу. За словами акторки, ще з минулого року вони вже не разом, проте вона довго наважувалася зізнатися у цьому шанувальникам. Втім, зірка додала, що попри це, вони залишаються чудовими батьками синочка Тимура.

"Я довго відкладала цей допис ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина – іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма – це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується. Далі буде…", - зворушила Сагайдачна.

Анна Сагайдачна з родиною / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

До слова, у коментарях акторку підтримало чимало колег та підписників:

"Обіймаю, Анічко" – Наталка Денисенко

"Пишаюся тобою! Хай все найкраще в цьому житті буде для тебе! Люблю!" – Анастасія Цимбалару

Головне, щоб ви обидва були щасливі! І ваш син – це ваш скарб! І так буде завжди! З великою повагою до вас

Дуже шкода, що пари розпадаються в період війни, але життя продовжується. У кожного з вас буде інша історія, головне, щоб були щасливими. Навіть не разом, але для сина ви хороші батьки

Зазначимо, для Анни Сагайдачної це був другий шлюб.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських прокоментувала розлучення з чоловіком Потапом і чи дійсно це так.

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