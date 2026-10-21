Зірка "Кріпосної" розлучилася з колегою після 14 років стосунків і з гумором відреагувала на зміни

Слава Красовська / © instagram.com/slava_krasowska

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Українська акторка Слава Красовська, відома за серіалами «Кріпосна» та «Жіночий лікар», повідомила про розлучення з чоловіком після 14 років стосунків.

36-річна зірка показала в Instagram підтвердження розірвання шлюбу в застосунку «Дія» та з гумором прокоментувала новий статус. Своєю усмішкою вона одразу дала зрозуміти шанувальникам, що зараз почувається абсолютно щасливою.

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«Офіційно — холостячка. Де там займати чергу за Тонею? Чи надовго холостячка — ставки приймаються в коментарях», — пожартувала Красовська.

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Слава Красовська / © instagram.com/slava_krasowska

Акторка з колишнім обранцем Олександром, який також працює актором у театрі, познайомилася ще під час навчання в театральному інституті. Пара була разом 14 років, шість із яких перебувала в офіційному шлюбі.

Закохані одружилися у вересні 2020 року. Весільну церемонію вони влаштували в театрі, де працювала Красовська. Замість традиційного святкування пара обрала неформальний стиль: наречена була у кросівках, із вінком замість фати та масивними прикрасами.

Слава Красовська з колишнім чоловіком / © instagram.com/slava_krasowska

Слава Красовська з колишнім чоловіком / © instagram.com/slava_krasowska

Останнім часом Слава Красовська активно знімається в кіно, грає у виставах і проводить заняття з акторської майстерності.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Валевська розсекретила, що сталося з її квартирою у Києві після розлучення з ексчоловіком Пригладем. Свого часу на майно у столиці їй позичав гроші Ігор Кондратюк.

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