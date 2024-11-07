Зірка "Кріпосної" Сагайдачна прокоментувала другу вагітність і зізналась, коли народжуватиме

Українська акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно повідомила про другу вагітність, вперше дала коментар на цю тему.

Зірка серіалу "Кріпосна" хоча й неохоче ділиться подробицями особистого життя, але в проєкті "ЖВЛ представляє" зізналась, що планувала народження другої дитини, але у декрет артистка йти не збиралася. Однак наразі Сагайдачна не залучена в проєктах. Акторка говорить, що пропозиції є, але вона змушена від них відмовлятися.

"Я дуже хотіла! Це була запланована вагітність, це не випадковість. Як і за першої вагітності, я б хотіла працювати. Бо я знаю акторок, які працюють вже із животиком, але якось у мене так стається…Можливо, саме мені потрібно, щоб в період, коли я при надії, в мене не було проєктів. Тобто є якісь пропозиції, але вони не включають в себе вагітність. Тому я змушена відмовлятися", — поділилася знаменитість.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна говорить, що з вагітністю стала більш спокійною та зваженою. Навіть коли відбуваються обстріли, артистка реагує без нервів. Знаменитість говорить, що береже себе, аби не нашкодити маляті.

"У мене якийсь такий механізм самозахисту ввімкнувся. Коли я чую вибухи, коли дуже гучно, я спокійно на це реагую. У мене немає паніки, тому що я розумію — якщо буду нервувати, це відчуватиме дитина. Тому я стала дуже спокійною, дуже зваженою", — зізналась артистка.

А от стать майбутньої дитини Сагайдачна поки тримає в таємниці. Щоправда, Анні пророкують, що в неї народиться другий син. Сама ж акторка не квапиться розсекречувати. Натомість знаменитість зізналась, що перебуває на останніх місяцях вагітності і вже наприкінці року вдруге стане мамою.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Ми зробили фотосет. Всі тепер відгадують, хлопчик буде чи дівчинка. Але всі тарологи і ворожки кажуть, що буде хлопчик. Я кажу, що добре, побачимо", — каже артистка.

Зазначимо, Анна Сагайдачна виховує сина Тимура, якого вона народила від чоловіка Євгена Третяка. З обранцем артистка розлучилася 2023 року, але оголосила про це лише влітку. Зараз акторка тримає в таємниці особисте життя. Однак, очевидно, вона вже не самотня. Ба більше, ймовірно, артистка знову заміжня, адже носить на руці каблучку, яка неабияк схожа на обручку.

Ексклюзив! Анна Сагайдачна про вагітність та відмову від гендерпатті! — ЖВЛ представляє

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