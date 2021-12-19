Зірка "Кріпосної" Сагайдачна розповіла, чому почала займатися танцями на пілоні

Акторка тренується вже понад вісім років.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розповіла про своє хобі.

Так, 32-річна знаменитість займається танцями на пілоні. Як поділилася артистка у програмі "Світське життя", вона танцює від 24 років. А причиною такого захоплення стало бажання бути гнучкою та мати гарну розтяжку.

"Я зрозуміла, що я дерево, що я дубова, що в мене взагалі нема розтяжки. Я пішла займатися до танцювальної студії і мені дуже сподобалось, це так жіночно, так класно, рекомендую", – зазначила вона.

Анна Сагайдачна / instagram.com/annasagaidachnaya

Також Аня додала, що її прикладом надихнулася колега, акторка Наталка Денисенко.

Що робила Анна Сагайдачна, аби вжитися в роль монахині в серіалі

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