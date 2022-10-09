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Зірка "Кріпосної" Сагайдачна розповіла, як Байрак назвала її "одноклітинною" та "безталанною"

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Зірка "Кріпосної" Сагайдачна розповіла, як Байрак назвала її "одноклітинною" та "безталанною"

Анна Сагайдачна, Оксана Байрак

Скандальній режисерці Оксані Байрак не сподобалися висловлювання Анни Сагайдачної на її адресу.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розповіла про конфлікт зі скандальною Оксаною Байрак.

Зокрема, одіозній режисерці не сподобалися висловлювання Анни на свою адресу. Так, в інтерв'ю шоу "Як ти?". Сагайдачна пригадала, як її чоловік раніше тісно спілкувався з Байрак. Утім, після початку повномасштабної війни вони припинили спілкуватися, адже скандальна режисерка не говорить правду про війну в Україні, і називає українців і росіян "братніми народами".

Байрак, своєю чергою, після того, як побачила інтерв'ю Сагайдачної, то назвала акторку "одноклітинною" і "безталанною". Анна з гумором відреагувала на такі висловлювання та зазначила, що нарешті отримала "почесне звання".

Анна Сагайдачна висловилась про Оксану Байрак / © instagram.com/annasagaidachnaya
Анна Сагайдачна висловилась про Оксану Байрак / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Нарешті я заслужила це високе звання! Бо кого тільки немає у цьому списку "одноклітинних" і безталанних". Ось тепер і мене доєднали. Ну що ж, завжди за все вдячна", - зазначила Сагайдачна.

Акторка також показала, як Байрак відреагувала на вибухи на Кримському мосту. Зокрема, одіозна режисерка у своєму дописі зазначила, що радіють цьому лише "дурні".

Анна Сагайдачна висловилась про Оксану Байрак / © instagram.com/annasagaidachnaya
Анна Сагайдачна висловилась про Оксану Байрак / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Зазначимо, Оксана Байрак відома своїми скандальними антиукраїнськими заявами. Зокрема, режисерка негативно ставилася до "Євромайдану" 2013-2014 років. Байрак натякала, що саме Україна винна у війні на Донбасі. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, знаменитість не засудила дії країни-агресорки та продовжила називати українців та росіян "братніми народами". Також Байрак підтримувала путіністку Сніжану Єгорову, яка публічно заявила про прихильність до Путіна.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2158
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