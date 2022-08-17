Зірка "Кріпосної" Сагайдачна станцювала на пілоні на підтримку ЗСУ – відео

Знаменитість, яка вже майже 10 років займається танцями на пілоні, показала свої вміння для підтримки наших захисників.

Як повідомила артистка, "фронт "На підборах" за три благодійні майстер-класи зібрав понад шість тисяч гривень. Так, кожна дівчинка, яка прийшла на заняття з Pole Dance, зробила грошовий внесок. Ці кошти відправлять фонду "Повернись живим".

На Instagram Анна показала, як танцювала.

"Дякую тренерам, які працювали для нас абсолютно безкоштовно! Будь-яка справа може бути зараз корисною для нашої неньки", – прокоментувала Анна.

Втім, у коментарях думки юзерів розділилися. Так, хтось підтримав оригінальну ідею донатів для захисників, а хтось засудив, зазначивши, що Pole Dance для ЗСУ – це вульгарно.

Як гарно, розкішна

Дякуємо, що підтримали!

Ці танці не годяться. Думайте

Вульгарно... Для підтримки ЗСУ

Нагадаємо, MONATIK у кумедній шапочці з акулою згадав, як бавився зі своїми синами. Артист повернувся до України і дуже сумує за дітьми, які залишилася за кордоном.

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