Зірка "Кріпосної" Сагайдачна станцювала на пілоні на підтримку ЗСУ – відео

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна доволі оригінальним способом долучилася до збору коштів для Збройних сил Україні.
Знаменитість, яка вже майже 10 років займається танцями на пілоні, показала свої вміння для підтримки наших захисників.
Як повідомила артистка, "фронт "На підборах" за три благодійні майстер-класи зібрав понад шість тисяч гривень. Так, кожна дівчинка, яка прийшла на заняття з Pole Dance, зробила грошовий внесок. Ці кошти відправлять фонду "Повернись живим".
На Instagram Анна показала, як танцювала.
"Дякую тренерам, які працювали для нас абсолютно безкоштовно! Будь-яка справа може бути зараз корисною для нашої неньки", – прокоментувала Анна.
Втім, у коментарях думки юзерів розділилися. Так, хтось підтримав оригінальну ідею донатів для захисників, а хтось засудив, зазначивши, що Pole Dance для ЗСУ – це вульгарно.
- Як гарно, розкішна
- Дякуємо, що підтримали!
- Ці танці не годяться. Думайте
- Вульгарно... Для підтримки ЗСУ
Нагадаємо, MONATIK у кумедній шапочці з акулою згадав, як бавився зі своїми синами. Артист повернувся до України і дуже сумує за дітьми, які залишилася за кордоном.
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