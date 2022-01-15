Зірка "Кріпосної" Сагайдачна зізналась, що хотіла скоїти самогубство

Артистка поділилася наболілим.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розповіла про тяжкий період у своєму житті.

Коли зірка була юною, вона зустрічалася з бойфрендом, який був старший від неї на 17 років. Спочатку в їхніх стосунках все було чудово. Втім, через якийсь час виявилося, що у чоловіка були проблеми з алкоголем.

Анна Сагайдачна / instagram.com/annasagaidachnaya

Анна розповіла, що він часто не ночував вдома, вона тим часом постійно хвилювалася, телефонувала, шукала його. Коли артистка не могла знайти чоловіка, то ходила на міст Патона та думала там про самогубство.

"Це був міст Патона. Думала не про хороше я на цьому мосту. Тоді був період безвиході", - розповіла акторка у шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною.

Анна Сагайдачна / instagram.com/annasagaidachnaya

Артистка говорить, що від самогубства її врятувала мама. Анна розуміла, що вона не витримає цей біль, якщо з нею щось станеться.

"Мама та власне віра в Бога – це два чинники, завдяки яким я можу розповідати про це", - поділилася Анна.

Читайте також: