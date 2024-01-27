Зірка "Кріпосної" шокував, як сестра з Білорусі підтримала війну

Український актор Олександр Печериця, який грав у серіалі "Кріпосна", розповів про сестру з Білорусі, які підтримала російське вторгнення до України.

Коли розпочалася повномасштабна війна, рідна людина зателефонувала артистові. Печериця в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" пригадав їхню розмову. Сестра намагалася виправдати російське вторгнення до України та переконати, що українці не розуміють, що відбувається в країні.

"Декілька днів я вже служив, мені зателефонувала моя двоюрідна сестра, вона живе в Білорусі. Вона каже, щоб я не ліз туди, бо там і без тебе розберуться, там вам голову задурили, ви нічого не розумієте", - пригадав актор.

Олександр Печериця / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Олександр Печериця намагався донести рідній людині правду, однак слухавку взяв чоловік сестри, який лайкою послав його. Актор говорить, що після цього припинив щось пояснювати, адже зрозумів, що це все марно.

"А я кажу: "Сестричко, повір мені, мені тут звідси видніше. На нас напала чужа армія, яка не прийшла захищати Донбас, вони під Києвом. На нас падають ракети, стріляють танки". Я їй це пояснював, а її чоловік забрав слухавку і лайкою сказав, що ви там всі їб***ті, припиніть дивитися телевізор, і кинув слухавку", - розповів артист.

Олександр Печериця / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Нині актор не спілкується з сестрою. Час від часу вона вітає його в соцмережах із релігійними святами. На цьому їхнє спілкування припинилося.

"Мені якесь повідомлення приходить на релігійні свята. Я відповідаю: "Дякую!". На цьому все", - додав актор.

Нагадаємо, раніше Олександр Печериця зізнався, як звільнився з фронту і яким був найважчий день на війні.

Читайте також: