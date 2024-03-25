Зірка "Кріпосної" вдруге став батьком та показав перше фото малюка

Білоруський актор Олексій Яровенко, який живе разом із дружиною Ольгою Карповою в Києві, вдруге став батьком.

Радісною новиною зірка серіалу "Кріпосна" поділився у своєму Instagram. Артист опублікував чорно-білий знімок, де тримає маленькі ніжки малюка. Як зазначив Яровенко, у них із дружиною Ольгою народився другий син, якого вони назвали Глібом.

"Гліб Олексійович Яровенко! Дякую, Ольго, за сина!" – підписав фото актор.

Олексій Яровенко з молодшим сином / Фото: instagram.com/jaravienka

Олексій Яровенко та його дружина вже виховують одного сина. Влітку 2021 року у пари народився первісток, якого вони назвали Данилом.

Олексій Яровенко зі старшим сином / Фото: instagram.com/jaravienka

Зазначимо, Олексій Яровенко та Ольга Карпова познайомилися на театрально фестивалі в Кишиневі, після чого почали спілкуватися, а згодом зустрічатися і будувати спільне майбутнє. Заради коханої актор покинув Білорусь та оселився в Києві.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський підтвердив, що вперше стане батьком. Виконавець вже показав вагітну дружину, в якої видніється чималий округлий животик.

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