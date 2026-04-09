ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Кріпосної" відкрив правду про кризу в шлюбі та ревнощі дружини: "Збирала валізи разів 15"

Як акторам вдалося зберегти стосунки та побудувати сім’ю.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Олексій Яровенко

Олексій Яровенко / © instagram.com/jaravienka

Зірка серіалу «Кріпосна», актор Олексій Яровенко, відверто заговорив про найболючіше в стосунках з дружиною та про сімейні зв’язки.

Його історія кохання почалася легко і майже кінематографічно. Знайомство з майбутньою дружиною на студентському фестивалі переросло у глибокі почуття. Вони довго спілкувалися, відкривали одне одного і швидко зрозуміли, що хочуть бути разом. Але романтика поступово поступилася реальності. Робота, різні країни та постійні роз’їзди випробовували їхній зв’язок на міцність.

«Дружина збирала валізи, мабуть, разів п’ятнадцять», — зізнався актор у інтерв’ю Аліні Доротюк.

Олексій Яровенко з дружиною

Після весілля пара намагалася будувати життя за кордоном, однак побут і атмосфера країни виявилися непростими для його обраниці. Напруга зростала, і зрештою постало питання, яке могло змінити все. Вона прямо сказала: або вони змінюють країну, або шлюб може не витримати. Це рішення стало переломним — актор залишив стабільну роботу та почав новий етап життя в Україні, який виявився для Олексія дуже приємним досвідом.

«Коли ми були в Мінську і Оля поставила мені ультиматум, ми доходили майже до того, щоб піти в РАЦС і подати заяву на розлучення. Тоді я цього не розумів. Випробуванням для нас став переїзд. Це було дуже велике випробування», — зазначив він.

Олексій Яровенко з дружиною

Історія виглядала як успіх і новий крок, але всередині сім’ї знову з’явилося джерело напруги. Під час участі у шоу «Танці з зірками» актор майже весь час проводив на репетиціях, а навколо нього постійно вирували емоції та увага, що поступово почало руйнувати баланс шлюбу.

«Дійшло до того, що вона відчула себе самотньою. Їй здавалося, що я спеціально відгородився від неї, і саме це стало причиною нашого великого скандалу», — зізнався актор.

Втім, за словами Яровенка, цей непростий період їм вдалося пройти. Подружжя проговорило конфлікти, навчилося краще чути одне одного і зрештою вийшло з кризи міцнішими. Нині, як запевняє актор, у їхніх стосунках панує взаєморозуміння.

Найболючішим випробуванням для нього залишається інше. Актор роками не може побачити своїх батьків, які залишилися за кордоном. Через політичні обставини та власну позицію повернення в Білорусь стало небезпечним. Його діти знайомі з бабусею й дідусем лише через екран.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Х-Фактора» після зникнення з соцмереж розсекретив, чому 15 років не може повернутися додому.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie