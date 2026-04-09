Зірка "Кріпосної" відкрив правду про кризу в шлюбі та ревнощі дружини: "Збирала валізи разів 15"

Олексій Яровенко / © instagram.com/jaravienka

Реклама

Зірка серіалу «Кріпосна», актор Олексій Яровенко, відверто заговорив про найболючіше в стосунках з дружиною та про сімейні зв’язки.

Його історія кохання почалася легко і майже кінематографічно. Знайомство з майбутньою дружиною на студентському фестивалі переросло у глибокі почуття. Вони довго спілкувалися, відкривали одне одного і швидко зрозуміли, що хочуть бути разом. Але романтика поступово поступилася реальності. Робота, різні країни та постійні роз’їзди випробовували їхній зв’язок на міцність.

«Дружина збирала валізи, мабуть, разів п’ятнадцять», — зізнався актор у інтерв’ю Аліні Доротюк.

Реклама

Після весілля пара намагалася будувати життя за кордоном, однак побут і атмосфера країни виявилися непростими для його обраниці. Напруга зростала, і зрештою постало питання, яке могло змінити все. Вона прямо сказала: або вони змінюють країну, або шлюб може не витримати. Це рішення стало переломним — актор залишив стабільну роботу та почав новий етап життя в Україні, який виявився для Олексія дуже приємним досвідом.

«Коли ми були в Мінську і Оля поставила мені ультиматум, ми доходили майже до того, щоб піти в РАЦС і подати заяву на розлучення. Тоді я цього не розумів. Випробуванням для нас став переїзд. Це було дуже велике випробування», — зазначив він.

Історія виглядала як успіх і новий крок, але всередині сім’ї знову з’явилося джерело напруги. Під час участі у шоу «Танці з зірками» актор майже весь час проводив на репетиціях, а навколо нього постійно вирували емоції та увага, що поступово почало руйнувати баланс шлюбу.

«Дійшло до того, що вона відчула себе самотньою. Їй здавалося, що я спеціально відгородився від неї, і саме це стало причиною нашого великого скандалу», — зізнався актор.

Реклама

Втім, за словами Яровенка, цей непростий період їм вдалося пройти. Подружжя проговорило конфлікти, навчилося краще чути одне одного і зрештою вийшло з кризи міцнішими. Нині, як запевняє актор, у їхніх стосунках панує взаєморозуміння.

Найболючішим випробуванням для нього залишається інше. Актор роками не може побачити своїх батьків, які залишилися за кордоном. Через політичні обставини та власну позицію повернення в Білорусь стало небезпечним. Його діти знайомі з бабусею й дідусем лише через екран.

