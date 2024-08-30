Зірка "Кріпосної" вийшла заміж за відомого актора-військового і показала фото з весілля

Пара побралася у Харкові.
Зірка "Кріпосної", акторка Анастасія Нестеренко вийшла заміж за зірку "Кіборгів", актора, а нині військовослужбовця Костянтина Темляка.
Радісною новиною новоспечене подружжя поділилося в Instagram. Зіркова пара після року публічних стосунків опублікувала зворушливі фото з розпису, який відбувся у Харкові. Так, молодята на зображеннях похизувалася обручками й свідоцтвом про шлюб.
"Кохаю. Дай Боже нам мудрості, взаєморозуміння і щасливого, світлого майбутнього", - підписали кадри артисти.
Вбрання наречених було доволі стриманим. Анастасія обрала для себе білу сукню з відкритими плечима, а її коханий – білу вишиванку й брюки.
У коментарях прихильники привітали пару з новим етапом у житті й побажали якнайбільше кохання й мирного неба.
- "Вітаю, неймовірні" – Наталка Денисенко
- Красиві та щасливі, завжди залишайтеся такими
- Красиві, щасливі. Любові і багато пам'ятних моментів разом
- Вітаю! Будьте завжди щасливі та закохані, та пронесіть любов та ніжність один до одного крізь роки! Міцно обіймаю!
Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Притула показав свою дружину та заговорив про друге одруження у річницю їхнього шлюбу.
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