Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зірка "Кріпосної" вийшла заміж за відомого актора-військового і показала фото з весілля

Зірка "Кріпосної" вийшла заміж за відомого актора-військового і показала фото з весілля

Анастасія Нестеренко й Костянтин Темляк

Пара побралася у Харкові.

Зірка "Кріпосної", акторка Анастасія Нестеренко вийшла заміж за зірку "Кіборгів", актора, а нині військовослужбовця Костянтина Темляка.

Радісною новиною новоспечене подружжя поділилося в Instagram. Зіркова пара після року публічних стосунків опублікувала зворушливі фото з розпису, який відбувся у Харкові. Так, молодята на зображеннях похизувалася обручками й свідоцтвом про шлюб.

"Кохаю. Дай Боже нам мудрості, взаєморозуміння і щасливого, світлого майбутнього", - підписали кадри артисти.

Вбрання наречених було доволі стриманим. Анастасія обрала для себе білу сукню з відкритими плечима, а її коханий – білу вишиванку й брюки.

Анастасія Нестеренко й Костянтин Темляк / ©
Анастасія Нестеренко й Костянтин Темляк
Анастасія Нестеренко й Костянтин Темляк / ©
Анастасія Нестеренко й Костянтин Темляк
Анастасія Нестеренко й Костянтин Темляк / ©
Анастасія Нестеренко й Костянтин Темляк

У коментарях прихильники привітали пару з новим етапом у житті й побажали якнайбільше кохання й мирного неба.

  • "Вітаю, неймовірні" – Наталка Денисенко
  • Красиві та щасливі, завжди залишайтеся такими
  • Красиві, щасливі. Любові і багато пам'ятних моментів разом
  • Вітаю! Будьте завжди щасливі та закохані, та пронесіть любов та ніжність один до одного крізь роки! Міцно обіймаю!

Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Притула показав свою дружину та заговорив про друге одруження у річницю їхнього шлюбу.

Читайте також:

Він освідчився дівчині на "Мрії"! І ось нарешті довгоочікуване весілля!

Він освідчився дівчині на "Мрії"! І ось нарешті довгоочікуване весілля!
Наступна публікація