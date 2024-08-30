Зірка "Кріпосної" вийшла заміж за відомого актора-військового і показала фото з весілля

Зірка "Кріпосної", акторка Анастасія Нестеренко вийшла заміж за зірку "Кіборгів", актора, а нині військовослужбовця Костянтина Темляка.

Радісною новиною новоспечене подружжя поділилося в Instagram. Зіркова пара після року публічних стосунків опублікувала зворушливі фото з розпису, який відбувся у Харкові. Так, молодята на зображеннях похизувалася обручками й свідоцтвом про шлюб.

"Кохаю. Дай Боже нам мудрості, взаєморозуміння і щасливого, світлого майбутнього", - підписали кадри артисти.

Вбрання наречених було доволі стриманим. Анастасія обрала для себе білу сукню з відкритими плечима, а її коханий – білу вишиванку й брюки.

Анастасія Нестеренко й Костянтин Темляк

Анастасія Нестеренко й Костянтин Темляк

Анастасія Нестеренко й Костянтин Темляк

У коментарях прихильники привітали пару з новим етапом у житті й побажали якнайбільше кохання й мирного неба.

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Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Притула показав свою дружину та заговорив про друге одруження у річницю їхнього шлюбу.

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