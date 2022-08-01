Зірка "Кріпосної", який воює в складі ЗСУ, розповів про найскладніші моменти на фронті

Заслужений артист України, актор театру імені Івана Франка Олександр Печериця, як і багато його колег, взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини від російських загарбників.

Зірка серіалу "Кріпосна" розповів про складнощі служби.

Зокрема, він зізнався, що першим складним моментом стало те, що він не знав, чи зможе стріляти. Втім, з цим психологічним моментом актору вдалося впоратися під час навчань.

Втім, найбільш болючі моменти, який переживає Олександр на фронті– неможливість бути вдома та бачити свою родину.

"Я не бачу свою родину, я не бачу, як росте мій син. Це, напевне, найболючіший момент. Але, я думаю, що це того вартує. Це та ціна, яку я плачу за свою свободу, за можливість говорити те, що я думаю і жити у вільній нашій незалежній прекрасній Україні", – поділився він в ефірі "5 каналу".

Актор додав, що зараз йому не вистачає творчого життя. Втім, у перервах між виконанням завдань, Печериця намагається читати та розвиватися. Знаменитість сподівається, що після війни матиме багато акторської роботи.

"Наша країна стоїть зараз на дорозі великих змін у всіх сферах: театр і кіно – не виняток. Я гадаю, що буде кіно і театральний бум після закінчення війни, тому що попит на нашу країну неймовірний. Вона зараз в усіх на слуху, всі цікавляться: хто, що, як. Адже ми показали всьому світові, що ми є. Ми сильні, колоритні, унікальні. Після війни у нас в усіх буде дуже багато роботи", – поділився він.

Олександр Печериця / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Нагадаємо, Коля Сєрга зі зброєю в руках показав, як навчається на снайпера. У зірки є звання молодшого лейтенанта, оскільки він закінчував військову кафедру.

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