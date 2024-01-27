Зірка "Кріпосної" зі сльозами на очах шокував, що війна забрала в нього сім'ю

Зірка серіалу "Кріпосна" Олександр Печериця, який служив у лавах ЗСУ, розповів, що саме втратив через російське вторгнення до України.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист зізнався, що війна частково забрала в нього професію, він не може почуватися в спокої, а також бачитися зі своєю сім'єю. Рідні Печериці через повномасштабну війну виїхали за кордон, а він залишився в Україні. Артист не бачиться зі своєю дружиною Анастасією та не спостерігає за тим, як росте його 3-річний син Сашко.

Олександр Печериця / Фото: скриншот з відео

"Ця війна частково забрала в мене професію, спокій, вона забрала в мене сім'ю. Я не бачу, як росте моя дитина. У мене дуже багато є запитань до цих нелюдів, які це розв'язали. Я плачу зависоку ціну для мене. Можливо, хтось платить більшу, але моя ціна сьогодні така. Для мене це непідйомний кредит у майбутньому", - поділився Печериця.

Особливо для актора болісною дається розмова про його 3-річного сина. Коли артист говорить про Сашка, на його очах виступають сльози. За словами Печериці, це дуже боляче, коли між ним та рідними є така відстань.

Олександр Печериця / Фото: скриншот з відео

"Я завжди плачу, коли мені присилають його відео, а він там щось навчився. Це насправді дуже боляче, коли є ось ця відстань. На жаль, сьогодні це так…Але життя триває, ми продовжуємо боротися і всі зміни на краще. Тому тільки вперед", - зізнався артист.

Зазначимо, Олександр Печериця перебуває в шлюбі з молодшою на 11 років дружиною Анастасією. Разом вони виховують 3-річного сина Сашка.

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