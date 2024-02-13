Зірка "Кріпосної" зіграла роль у новому серіалі від Netflix

Українська акторка Єлизавета Цілик, відома ролями у стрічках "Кріпосна" та "Назавжди-Назавжди" повідомила шанувальникам радісну новину.

На своїй сторінці в Instagram 25-річна знаменитість зізналася, що взяла участь у зніманнях британського серіалу "Один день", який вийшов 8 лютого на Netflix, і поділилася кадрами. Так, акторка зіграла епізодичну роль баристи у кав'ярні.

Єлизавета Цілик у серіалі. Фото: Instagram Єлизавети Цілик

У дописі Цілик подякувала усім причетним до її появи у кадрі. Зокрема, різноманітним кастинг-менеджерам і продюсерам у Лондоні.

"Така тепла і кохана моїй душі ця історія. Від самого початку до кінця. Скільки людей зробило свій внесок, щоб цей момент відбувся", - прокоментувала акторка.

Єлизавета Цілик з головним актором серіалу. Фото: Instagram Єлизавети Цілик

Зазначимо, що цей мінісеріал Netflix знятий за сюжетом однойменного світового бестселера британського письменника Девіда Ніколлса. Картина розповідає про кохання Емми й Декса довжиною у 20 років.

До слова, це перший великий іноземний проєкт у портфоліо акторки.

Нагадаємо, наприкінці минулого року відома українська співачка Мішель Андраде також зіграла роль у культовому серіалі Netflix "Корона".

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