Зірка "Кріпосної" зіграла роль у новому серіалі від Netflix

Єлизавета Цілик з'явилася в одному з епізодів британської стрічки.
Українська акторка Єлизавета Цілик, відома ролями у стрічках "Кріпосна" та "Назавжди-Назавжди" повідомила шанувальникам радісну новину.
На своїй сторінці в Instagram 25-річна знаменитість зізналася, що взяла участь у зніманнях британського серіалу "Один день", який вийшов 8 лютого на Netflix, і поділилася кадрами. Так, акторка зіграла епізодичну роль баристи у кав'ярні.
У дописі Цілик подякувала усім причетним до її появи у кадрі. Зокрема, різноманітним кастинг-менеджерам і продюсерам у Лондоні.
"Така тепла і кохана моїй душі ця історія. Від самого початку до кінця. Скільки людей зробило свій внесок, щоб цей момент відбувся", - прокоментувала акторка.
Зазначимо, що цей мінісеріал Netflix знятий за сюжетом однойменного світового бестселера британського письменника Девіда Ніколлса. Картина розповідає про кохання Емми й Декса довжиною у 20 років.
До слова, це перший великий іноземний проєкт у портфоліо акторки.
Нагадаємо, наприкінці минулого року відома українська співачка Мішель Андраде також зіграла роль у культовому серіалі Netflix "Корона".
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