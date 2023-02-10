Зірка "Кривого дзеркала" Морозов їде на Донбас з частівками: "Вигадав для своєї Бджілки нові чотиривірші"

Російський клоун-путініст, колись учасник гумористичного шоу "Криве дзеркало" Олександр Морозов заявив, що найближчим часом приїде на Донбас.

Морозов сказав, що має намір веселити мирне населення. "Розважати" українців, які перебувають в окупації, клоун зібрався з частівками про фашистів. При чому робитиме він це в образі Бджілки, з якою колись виступав у "Кривому дзеркалі", пишуть РосЗМП.

Наразі Морозов чекає на дозвіл, щоб приїхати у Донецьк і перебуває "на чемоданах".

"У мене дуже багато пісень, може, і не патріотичних у нашому розумінні, але душопідйомних – точно! Репертуар я дещо оновив. Наприклад, придумав для своєї знаменитої Бджілки декілька чотиривіршів про фашистів, їх виконуватиму", - заявив путініст.

Олександр Морозов в образі Бджілки

Один з таких чотиривіршів, які "вирізняються" римою та глибоким "сенсом" клоун прочитав: "Фашисты приходили: хотели мед отнять! Но мы их победили, фашисты и ушли!".

Олександр Морозов / Фото: instagram.com/morozov_artist

На думку Морозова, мешканцям Донецької області зараз гостро необхідний гумор, надалі путініст має намір виступити й перед російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше російська акторка-путінстка Яна Поплавська, яка зіграла у радянському кіно Червону Шапочку, похизувалася, що її син вирушив на війну вбивати українців.

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