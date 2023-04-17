Зірка "Кучерявки Сью" Елісон Портер вийшла заміж за молодшого на вісім років танцівника

Весілля пара зіграла в Лас-Вегасі.
Американська співачка та акторка Елісон Портер, яка прославилася завдяки ролі Кучерявки Сью в однойменному фільмі, вийшла заміж.
Обранцем знаменитості став відомий танцівник, який свого часу гастролював з виконавицями Мадонною та Брітні Спірс, Джастін де Вега.
Весілля пара зіграла у Лас-Вегасі 16 квітня. Особливу подію закохані розділили лише з найближчими друзями, зокрема на святі було 75 гостей, пише People.
Зазначимо, тривалий час 41-річна Елісон та 33-річний Джастін просто товаришували, вони познайомилися ще в дитинстві понад 20 років тому. Однак їхні романтичні стосунки почалися лише шість років тому.
Освідчився танцівник своїй коханій в липні минулого року. Урочиста подія відбулася у Лос-Анджелесі на концерті Девіда Грея.
"Думаю, ми з Джастіном так довго були найкращими друзями, що це просто здається наступним кроком. Ми знайомі понад 20 років. Ми провели неймовірних шість років разом, виховали неймовірних дітей і народили власну дитину. Тож це те, на що ми чекали", - прокоментувала весілля Елісон.
Зазначимо, акторка раніше була у шлюбі. Першим чоловіком Елісон став актор мильних опер Браян Ортенріт. Від нього знаменитість має 10-річного сина Мейсона та 8-річну доньку Арію. У стосунках з танцівником Джастіном Елісон 2021 року народила доньку Шайло.
Нагадаємо, нещодавно українська модель Вікторія Апанасенко вийшла заміж. Щоправда гучного весілля знаменитість не влаштовувала. Також модель не показує свого чоловіка. Вікторія раніше розповіла, коли планує це зробити.
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