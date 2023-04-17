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Зірка "Кучерявки Сью" Елісон Портер вийшла заміж за молодшого на вісім років танцівника

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1086
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Зірка "Кучерявки Сью" Елісон Портер вийшла заміж за молодшого на вісім років танцівника

Фото: instagram.com/iam_alisanporter

Весілля пара зіграла в Лас-Вегасі.

Американська співачка та акторка Елісон Портер, яка прославилася завдяки ролі Кучерявки Сью в однойменному фільмі, вийшла заміж.

Обранцем знаменитості став відомий танцівник, який свого часу гастролював з виконавицями Мадонною та Брітні Спірс, Джастін де Вега.

Весілля пара зіграла у Лас-Вегасі 16 квітня. Особливу подію закохані розділили лише з найближчими друзями, зокрема на святі було 75 гостей, пише People.

Зазначимо, тривалий час 41-річна Елісон та 33-річний Джастін просто товаришували, вони познайомилися ще в дитинстві понад 20 років тому. Однак їхні романтичні стосунки почалися лише шість років тому.

Освідчився танцівник своїй коханій в липні минулого року. Урочиста подія відбулася у Лос-Анджелесі на концерті Девіда Грея.

"Думаю, ми з Джастіном так довго були найкращими друзями, що це просто здається наступним кроком. Ми знайомі понад 20 років. Ми провели неймовірних шість років разом, виховали неймовірних дітей і народили власну дитину. Тож це те, на що ми чекали", - прокоментувала весілля Елісон.

Елісон Портер з чоловіком / © instagram.com/iam_alisanporter
Елісон Портер з чоловіком / Фото: instagram.com/iam_alisanporter

Зазначимо, акторка раніше була у шлюбі. Першим чоловіком Елісон став актор мильних опер Браян Ортенріт. Від нього знаменитість має 10-річного сина Мейсона та 8-річну доньку Арію. У стосунках з танцівником Джастіном Елісон 2021 року народила доньку Шайло.

Елісон Портер з чоловіком та дітьми / © instagram.com/iam_alisanporter
Елісон Портер з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/iam_alisanporter

Нагадаємо, нещодавно українська модель Вікторія Апанасенко вийшла заміж. Щоправда гучного весілля знаменитість не влаштовувала. Також модель не показує свого чоловіка. Вікторія раніше розповіла, коли планує це зробити.

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Дата публікації
Перегляди
1086
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