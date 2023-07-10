Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова показала чоловіка-росіянина у футболці з українським гербом

Акторка Катерина Кузнєцова показалася поруч зі своїм цивільним чоловіком-росіянином бізнесменом Максимом Апліним.

Зірка серіалу "Кухня" поділилася світлинами з коханим на своїй сторінці в Instagram. Пара зробила романтичні фото під час свого відпочинку на острові Тенерифе.

Увагу підписників акторки привернув увагу не лише її незвичний макіяж зі стразами, а й образ її чоловіка - Максим позував на фото у білій футболці з вишитим гербом України.

"Час побачень", - підписала світлини Катерина.

Катерина Кузнєцова з чоловіком / Фото: instagram.com/katykino

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Кузнєцова припинила свою роботу в Москві та повернулася до Києва. Аплін також підтримав позицію коханої та також виїхав з Росії. Як раніше розповідала Катерина, ще від 2017 року її обранець висловлювався проти кремлівської влади і планував переїхати до іншої країни, однак вони продовжували жити у Москві через постійні знімання Катерини там.

Зараз, за словами акторки, її цивільний чоловік повністю підтримує її позиції, однак час від часу вони сваряться через так званих "хороших руськіх".

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