Зірка "Кухні" Кузнєцова назвала ім'я російської акторки, яка єдина написала їй на початку війни

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова після початку повномасштабної війни РФ проти України припинила будь-які зв'язки з країною-агресором.

Кузнєцова будувала успішну акторську кар'єру у Росії і прожила там протягом 13 років. Та з початком вторгнення прийняла рішення ніколи не повертатися до РФ, а все своє майно забрала.

Як розповіла Кузнєцова, коли почала повномасштабна війна, фізично вона перебувала не в Росії – вони з чоловіком відпочивали в Іспанії. Та, каже Кузнєцова, вона навіть не замислювалася над тим, чи повертатися до Росії, чи ні:

"У мене до того моменту не було підписано жодних знімальних контрактів. Була позбавлена юридичних питань. Я написала листа, де детально виклала свою позицію. Гроші у мене були в іншому банку. Я взагалі не думала про кіно. Мене багато хто запитує про це, але, коли ракети летять на твою країну, на твоїх батьків, ти не замислюєшся над тим, правильно чиниш ти чи ні", - розповіла Кузнєцова в інтерв'ю "І гримнув Грем".

Катерина Кузнєцова та Ольга Мединич / Фото: instagram.com/katykino

Також акторка поділилася, що єдиною, хто з росіян її підтримав, була російська акторка Ольга Мединич. З нею до початку повномасштабної війни Кузнєцова знімалася у російському серіалі:

"Мене ніхто особливо не підтримував. Єдина людина, яка була зі мною довго на зв'язку – це Оля Мединич. Проявляла емпатію, запитувала, цікавилася. Продюсери написали, що розуміють моє рішення. Усе очевидно. З акторів тільки з Ольгою я була на зв'язку. Я їй дуже вдячна за це", - розповіла Кузнєцова.

Нагадаємо, що Катерина Кузнєцова заміжня за росіянином Максимом. Як раніше розповідала акторку, її коханий підтримує Україну та зізналася, що він бере українське громадянство.

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