Зірка "Кухні" Кузнєцова показала архівне фото відомого тата-футболіста та публічно звернулася до нього

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова показала архівне фото свого тата, легендарного ексгравця київського "Динамо" й розповіла про свято у їхній родині.

Сьогодні, 22 березня, Олегові Володимировичу виповнився 61 рік. З цієї нагоди його зіркова донька присвятила йому допис у фотоблогу й привітала зі святом. Зокрема, Катерина опублікувала архівне фото тата, де він постає у спортивній формі й розповіла про його особливі риси, якими пишається.

"Тато, сьогодні твій день народження. Ти головний в нашій родині, і ми дуже пишаємось тобою все життя. Для мене ти завжди є і будеш прикладом в усьому. Ти вмієш завжди дати правильну пораду, ти завжди попри все залишаєшся вірним собі, і я вчуся щороку цьому в тебе. Тобі не важливі стереотипи, які диктує суспільство, ти людина, яка дипломатично вміє вирішити будь-яке питання, не без допомоги мами звичайно", - розповіла акторка.

Олег Кузнєцов в молодості / Фото: instagram.com/katykino

Також знаменитість адресувала татові безліч приємних побажань й додала, що він для неї – особлива людина.

"Ти не такий як всі! Бачу, як з роками я стаю схожа на тебе, саме внутрішньою. Для мене ти унікальна людина. Я дуже хочу, щоб ти був здоровий і жив по справжньому в вільній країні! Хочу, щоб ти так само любив співати і проводити час з друзями. Хочу, щоб ти усміхався і відчував себе щасливим. Твій гумор – це щось неймовірне. Я захоплююся тобою! Тато, я тебе дуже люблю. З днем народження", - зворушила Катерина.

Нагадаємо, нещодавно дружина Андрія Бєднякова оригінально привітала свого чоловіка та показала його пікантні фото.

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