Зірка "Кухні" Кузнєцова показала рідкісне фото з мамою-красунею та як зустріла Вербну неділю

Акторка Катерина Кузнєцова потішила шанувальників родинним контентом.

У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала рідкісні світлини зі своєю мамою. На чорно-білому зображенні Катерина постає в обіймах рідної людини. До того ж акторка зазначила, що приїхала на Вербну неділю не лише до мами, але й тата. До слова, під фото Катерина залишила геолокацію, на якій зазначила, що перебуває з родиною на Тенеріфе, Іспанія. Під фото Катерина привітала усіх фанів зі святом.

Катерина Кузнєцова з мамою / Фото: instagram.com/katykino

"Сьогодні Вербна неділя, так люблю цей день, особливо коли поруч батьки. Вітаю вас, мої любі, і бережіть своїх близьких. Мама передає вам всім вітання і слова подяки за ваші компліменти", - замилувала акторка.

Хоч батько Катерини залишився поза кадром, проте знаменитість опублікувала ще одне фото своєї мами, на якому рідна людина хизується своїм образом.

Катерина Кузнєцова з мамою / Фото: instagram.com/katykino

Окрім того, у Вербну неділю Кузнєцова відвідала місцевий ринок з антикваріатом і насолодилися мистецтвом.

Катерина Кузнєцова / Фото: instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова / Фото: instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова / Фото: instagram.com/katykino

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Кузнєцова захопила фото зі своїм чоловіком і привітала його з річницею стосунків.

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