Зірка "Кухні" Кузнєцова показала, як святкує 37-річчя з коханим і чим допомагає українським дітям

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова святкує день народження.

Сьогодні, 12 липня, з нагоди свого 37-річчя артистка вже традиційно закликала своїх підписників допомогти українським дітям, які борються з раком. Зокрема, її мета – назбирати кошти для 400 підопічних благодійного фонду. Тож, вона закликала у форматі подарунку робити донати.

"Друзі, сьогодні мій день народження і я традиційно присвячую цей день діткам, які хворіють на рак. Я долучаюсь до збору "Таблеточкі", аби забезпечити місяць життєво важливого лікування та обстежень для 400 підопічних фонду. Найкращим привітанням для мене буде ваш внесок на мою дружню банку. Допомога дітям – це вклад у наше майбутнє!", - закликала акторка, подякувавши усім небайдужим за допомогу.

Катерина Кузнєцова / Фото: instagram.com/katykino

Також Кузнєцова показала, як зустрічає свій день народження у компанії чоловіка, бізнесмена Максима Апліна. Так, пара поїхала на музичний фестиваль до Іспанії, який триватиме три дні поспіль.

"Іспанія. Ми тут заради фестивалю, який проходить щороку. Це справжнє свято музики! Ми тут були з Максом 2018 року. Люди їдуть з різних куточків світу заради можливості прослухати своїх улюблених виконавців! Фестиваль триває три дні! Кожного з них виступає багато музикантів і діджеїв", - поділилася Катерина.

Катерина Кузнєцова / Фото: instagram.com/katykino

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова заговорила про весілля та коли планує його відгуляти.

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