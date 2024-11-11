Зірка "Кухні" Кузнєцова публічно звернулася до нареченого-іноземця, з яким мешкає за кордоном

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 11 листопада, її наречений, бізнесмен Максим Аплін святкує день народження. З нагоди свята Катерина опублікувала рідкісне фото з коханим. На зображенні бізнесмен позує в ресторані та вирішує свої справи у телефоні. У публікації акторка публічно звернулася до обранця з вітаннями. Вона зізналася імениннику у почуттях і побажала щастя.

"Мій Максе, з днем народження, любий. Я захоплююся тобою. Будь щасливим і здоровим! Люблю тебе", - привітала коханого Кузнєцова.

Наречений Катерини Кузнєцової / Фото: instagram.com/katykino

Зазначимо, Катерина Кузнєцова разом з Максимом від 2017 року. У квітні 2021-го чоловік освідчився акторці. Наразі пара перебуває в Іспанії. Її обранець, попри російське походження, активно підтримує Україну. Ба більше, бізнесмен навіть задумувався над зміною громадянства й відрікся від усіх своїх друзів, які мислять пропагандою.

Нагадаємо, нещодавно хореограф Женя Кот також розповів про мінісвято. Його донька Леля відсвяткувала чотири місяці. Зіркове подружжя вже наробило з крихіткою милих фото у стильних луках.

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