Зірка "Кухні" Кузнєцова висловилася про весілля з росіянином та коли планує його відгуляти

Акторка Катерина Кузнєцова поділилася, чи буде грати весілля з чоловіком-росіянином, бізнесменом Максимом Апліним.

Артистка у себе в фотоблогу дала відповідь на популярне запитання й зізналася, що не планує помпезних весіль. Катерина додала, що у майбутньому разом з коханим не хоче організовувати жодного розпису. Водночас вони не проти купити обручки та символічно обмінятися ними як звичайними прикрасами. І додає, що поки її влаштовують такі стосунки й статус дівчини.

"Нам і так добре. Мені подобається бути його дівчиною. Але каблучки згодом одягнемо. Просто для себе для краси", - розповіла Кузнєцова.

Катерина Кузнєцова з чоловіком / Фото: instagram.com/katykino

Нагадаємо, Катерина Кузнєцова познайомилася з обранцем 2017 року. Після 2014 року обранець акторки заявив про свою підтримку України та розпрощався з усіма друзями, які були інакших політичних поглядів. Ба більше, бізнесмен навіть роздумував над українським громадянством. У квітні 2021-го Максим освідчився коханій. Наразі пара перебуває в Іспанії. А нещодавно акторка розповідала, як чоловік змінив її з часів знайомства.

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