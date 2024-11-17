Зірка "Кухні" Кузнєцова заговорила про плани нареченого-росіянина переїхати до України: "Буде важко"

Акторка розповіла про стосунки на відстані.
Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова, яка нещодавно вітала свого нареченого-росіянина Максима Апліна з днем народження, висловилася про особисте життя.
Так, артистка у програмі "Ближче до зірок" зізналася, що нині вона з коханим будує стосунки на відстані. Так трапилося через тривалі знімання Катерини у проєктах на території України. За словами артистки, хоч Максим вже й висловлював бажання назавжди переїхати до України, але вона проти. Акторка каже, що не може ставити під загрозу життя обранця.
"Він поривався приїхати, знав, що є деякі візи… Але розумію, що це небезпечно. Тут йому буде дуже важко, не зважаючи на те, що він має чітку проукраїнську позицію", - поділилася зірка.
Тим не менш, Кузнєцова запевняє, що тривала розлука аж ніяк не стає на заваді здоровим стосункам. І додає, що допомагає їм долати будь-які труднощі справжня сила кохання.
"Я зараз приїхала до України на чотири місяці. Ми не бачилися протягом цього часу. Я можу написати книгу, що стосунки на відстані це можливо, хоча й всі кажуть, що ні. Вважаю, що коли є кохання та бажання, закладені сенси, то можна все подолати", - додала Катерина.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова поїхала за кордон і опублікувала неоднозначне фото, як в Україні її чоловік проводив час у компанії ведучої Лесі Нікітюк. Співачка з гумором відреагувала на таку новину.
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