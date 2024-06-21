Зірка "Кухні" Кузнєцова захопила фото 85-річної бабусі з кальяном і келихом шампанського: "Модниця"

Акторка Катерина Кузнєцова розповіла про особливе свято у родині.

Так, днями бабуся зірки відсвяткувала своє 85-річчя. З цієї нагоди акторка опублікувала низку фото з бабусею-красунею та зізналася, що пишається нею та її способом життя. На зображенні іменинниця позує у момент, коли дуркує з онукою, фарбує губи помадою та курить кальян.

Катерина Кузнєцова з бабусею / Фото: instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова з бабусею / Фото: instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова з бабусею / Фото: instagram.com/katykino

Зірка побажала своїй бабусі миру та здоров'я й закликала цінити миті з родиною.

"Моя любов. Моя хризантема. Моє щастя! Моя неперевершена жінка з великої літери. Моя підтримка завжди і в усьому. Дякую тобі за це! Сьогодні тобі 85 років! Я так тебе люблю, моя хороша! Я так пишаюся тобою. Лише мирного неба, міцного здоров'я, і щастя! А все інше в тебе буде, бо я завжди поруч, де б я не була. Скоро вже обійму тебе міцно-міцно. Бережіть своїх близьких", - ніжно привітала Катерина.

Катерина Кузнєцова з бабусею / Фото: instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова з бабусею / Фото: instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова з бабусею / Фото: instagram.com/katykino

У коментарях також побажали бабусі-іменинниці довгих і щасливих років життя:

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Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров показав, яким сюрпризом дружина та донька потішили його на день народження.

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