Зірка "Кухні" Кузнєцова замилувала ніжним фото з чоловіком, який зрікся російського громадянства

Акторка Катерина Кузнєцова показала романтичне фото з цивільним чоловіком, бізнесменом Максимом Апліним.

Так, пара сьогодні, 6 квітня, святкує річницю стосунків. Катерина разом з чоловіком вже сім років. З цієї нагоди вона опублікувала їхнє спільне романтичне фото. На зображенні акторка позує у джинсовій спідниці та білій блузі, а її обранець – білій футболці. Закохані ніжно споглядають одне на одного на тлі пальм.

Катерина Кузнєцова з нареченим / Фото: instagram.com/katykino

"Сьогодні 7 років", - написала Кузнєцова й додала емоджі у формі сердечка.

У коментарях подружжя привітало чимало прихильників і зіркових колег:

"Мої вітання! Хай попереду ще багато років і щастя!" – Олексій Суханов

Кохання врятує світ! Вітаю

Мої щирі вітання. Неймовірна пара

Вітаю!

Зазначимо, пара познайомилася 2017 року. У квітні 2021-го Максим зробив коханій пропозицію. На початку війни бізнесмен засудив путінську диктатуру та став на бік України. Закохані спочатку виїхали з РФ до Шрі-Ланки, а потім влаштувалися в Іспанії. Нещодавно Катерина навіть зазначала, що її наречений вже в процесі зміни громадянства з російського на українське.

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