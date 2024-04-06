Зірка "Кухні" Кузнєцова замилувала ніжним фото з чоловіком, який зрікся російського громадянства

Катерина привітала коханого з важливим святом.
Акторка Катерина Кузнєцова показала романтичне фото з цивільним чоловіком, бізнесменом Максимом Апліним.
Так, пара сьогодні, 6 квітня, святкує річницю стосунків. Катерина разом з чоловіком вже сім років. З цієї нагоди вона опублікувала їхнє спільне романтичне фото. На зображенні акторка позує у джинсовій спідниці та білій блузі, а її обранець – білій футболці. Закохані ніжно споглядають одне на одного на тлі пальм.
"Сьогодні 7 років", - написала Кузнєцова й додала емоджі у формі сердечка.
У коментарях подружжя привітало чимало прихильників і зіркових колег:
- "Мої вітання! Хай попереду ще багато років і щастя!" – Олексій Суханов
- Кохання врятує світ! Вітаю
- Мої щирі вітання. Неймовірна пара
- Вітаю!
Зазначимо, пара познайомилася 2017 року. У квітні 2021-го Максим зробив коханій пропозицію. На початку війни бізнесмен засудив путінську диктатуру та став на бік України. Закохані спочатку виїхали з РФ до Шрі-Ланки, а потім влаштувалися в Іспанії. Нещодавно Катерина навіть зазначала, що її наречений вже в процесі зміни громадянства з російського на українське.
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