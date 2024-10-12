Зірка "Кухні" Кузнєцова зізналася, чи спілкується з акторами-росіянами з серіалу: "Листуємося"

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова розповіла про стосунки з іншими акторами зі знімального майданчика під час війни.

За словами артистки, у неї дійсно збереглося товариське спілкування з деякими акторами. Так, час від час вона може листуватися з колегами, але лише тими, які відкрито засуджують криваві злочини РФ.

"Так, я листувалася свого часу з його (Дмитром Назаровим – прим. ред.) дружиною. Зараз ми теж одна одній можемо щось іноді написати. З Анатолієм Бєлим, який переїхав до Ізраїлю, ми дуже класно нещодавно поспілкувалися. Це була дуже тепла зустріч. Ми працювали з ним у кіно два чи три рази. Хто ще? Льоша Горбунов – мій дружбан, але він не жив у Росії з 2014 року. Та, зрештою, він там ніколи не жив, приїжджав на знімання і все. Кого ще згадати – не знаю. Я за всіма слідкую, але особисто не з кожним знайома. Чулпан Хаматова, Яна Троянова – мені дуже імпонує, що вони відкрито виступають проти війни", - розповіла акторка в інтерв'ю oboz.ua.

Катерина Кузнєцова

Також Катерина прокоментувала ставлення до українських акторів, які зрадили Україні й зараз заробляють криваві рублі в Росії. Знаменитість вважає, що це справа лише їхньої відповідальності та совісті.

"Це не моя відповідальність. Це їхнє життя та вибір. Вони обрали для себе такий шлях. Згадуючи своє життя в Москві, не можу сказати, що відчувала до себе якесь неналежне ставлення. Хоча скрізь розповідала, що я з України, всі це знали. Хтось з наших приховував, я ніколи такого не робила. Український паспорт не змінювала принципово. Я себе відносила до людей, які живуть там як заробітчани", - додала Кузнєцова.

Нагадаємо, нещодавно активіст Сергій Стерненко в оригінальний спосіб публічно помстився Ані Лорак.

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