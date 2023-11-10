Зірка "Кухні" Кузнєцова зізналася, що її чоловік-росіянин бере українське громадянство

Артистка розповіла, що її коханий всім серцем з Україною.

Зірка серіалу "Кухня", акторка Катерина Кузнєцова зізналася, що її чоловік-росіянин Максим має намір зробити українське громадянство.

Як відомо, цивільний чоловік артистки, російський бізнесмен Максим Аплін активно підтримує Україну та засуджує дії кремлівського диктатора Путіна. Разом з дружиною він публічно розповідає про звірства російських окупантів на нашій землі.

Тож тепер чоловік хоче ще й стати українцем за паспортом.

"Він потурбується про це. Він буде, я думаю, змінювати, не думаю, а він планує це зробити. Якраз у нього зараз йдуть документи стосовно резиденції іспанської. І я думаю, що, врешті решт…Тому що, звісно, йому соромно, він переживає і всім серцем підтримує Україну", - сказала Кузнєцова в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Катерина Кузнєцова з чоловіком / Фото: instagram.com/katykino

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Катерина Кузнєцова разом із чоловіком залишили Росію. Спочатку вони виїхали до Шрі-Ланки, а потім влаштувалися в Іспанії.

Нагадаємо, раніше Катерина Кузнєцова поділилася фото, на якому її чоловік-росіянин постає у футболці з українським гербом.

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