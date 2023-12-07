Зірка "Кухні" Назаров влучно висміяв пропагандистів та назвав їх "тупими поплічниками влади"

Артист зачитав сатиричний вірш, в якому дав чітко зрозуміти, як ставиться до пропаганди у своїй країні.

Зірка серіалу "Кухня", російський актор Дмитро Назаров, який виступив проти вторгнення РФ до України, висміяв пропаганду.

За антивоєнну позицію артистові чимало прилітає від російських пропагандистів, зокрема, про нього пишуть чимало нісенітниці. Тож, на своєму YouTube-каналі Назаров вирішив поставити їх на місце.

Актор зачитав сатиричний вірш, де висміяв пропаганду. Назаров зазначив, що нині російські ЗМІ лише підігрують владі. Він порівняв сучасні часи з радянськими і наголосив, що навіть тоді деякі журналісти намагалися доносити правду.

Дмитро Назаров / Фото: скриншот з відео

"Я помню было время в брызгах страсти. Перед собой и перед Богом чист. Профессией гордился журналист. Теперь же он тупой приспешник власти. Да, было сложно в век СССР. Но находились светлые умы, что умудрялись из советской тьмы, блистать пером, как гром из стратосферы. Сегодня таковых не наблюдая. Осталась челядь, узкие виски", - зачитав Назаров.

Актор також наголосив у своєму сатиричному вірші, що вся російська журналістика побудована на пропаганді. Тим часом пропагандисти лише те й роблять, що намагаються догодити владі.

"Ты никакой совсем не журналист, А желтый прихвостень у царского сатрапа. И нет нутра – одна лишь оболочка. Ни охранять не можешь, ни украсть. Ты пятая, но только ты не власть. Ишь, возомнил что! Пятая ты точка", - підсумував актор.

Зазначимо, Дмитро Назаров засудив російське вторгнення до України. За свою антивоєнну позицію актор поплатився тим, що його звільнили з театру, де він пропрацював 20 років. Після звільнення Назаров покинув РФ та переїхав до іншої країни.

Читайте також: