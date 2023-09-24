Зірка "Кухні" з Вінниці, путініст Векслер, силоміць перевіз з Києва до РФ матір, яка підтримує Україну

Актор родом з Вінниці, який виявився затятим путіністом, Сергій Векслер видав маячню на пропагандистському російському каналі про причину розпаду "СРСР".

Артист, який народився у Вінницькій області, дитинство провів у Полтаві і служив у Харкові, і до 2021 року знімався в українських серіалах, заявив, що від 2014 року підтримував окупацію Криму і Донбасу. Ба більше, він заявив, що населення України "пов'язане кров'ю", бо українці "скидалися грошима, пересилали їх SMSками на оснащення армії, яка воювала на Донбасі".

"Вони перебували у повному відчутті, що там на Донбасі живуть маргінали, яких треба знищити, щоби спокійно жити в Україні. Я вважаю, що захистити цих людей – це був обов'язок Росії", – видав маячню Векслер.

Сергій Векслер

Також проросійський актор років п'ять тому заявив під час сварки зі своєю мамою, яка мешкала в Києві, що "українці і американці" отримають своє. Мати путініста підтримує Україну і дуже переживає через події в рідній країні. Втім, незадовго до повномасштабного вторгнення РФ до України Векслер силоміць вивіз жінку з України.

Та вона не піддається російській пропаганді та навіть у країні-агресорці продовжує вишукувати українські новини та підтримувати свій народ:

"У нас це закрита тема. Ми це майже не обговорюємо. На щастя, споріднені почуття все одно дозволяють нам знаходити спільну мову. Бували у нас і раніше конфлікти на цю тему. Я пам'ятаю, що ще років п'ять тому сказав: "Отримайте все, і ви, і ваші американці". Був великий скандал, у маминій київській квартирі. Саме з приводу Донбасу ми схльоснулися", - розповів путініст.

Сергій Векслер

Векслер видав, що вважає українців і росіян "одним народом" і досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу. Також путініст заявив, що СРСР розпався, бо у "лихі 90-ті" РФ була зайнята тим, що боролася з криміналом і випустила з-під контролю Україну, яка "під впливом Заходу" планувала проголосити свою незалежність.

Зараз Векслер активно підтримує російських окупантів, які вбивають, ґвалтують і знищують український народ. Путініст їздить до російських військових частин і госпіталях, де дає концерти.

Нагадаємо, раніше ми писали про зрадницю Регіну Тодоренко, яка родом з Одеси і почала в РФ вести шоу, де вихваляє російські міста. При чому цей проєкт росіяни нагло поцупили в України.

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