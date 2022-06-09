Зірка "Кварталу 95" насмішив до сліз пародією на абсурдні брифінги Міноборони РФ – відео

Український комік, зірка "Кварталу 95" Юрій Великий під час війни продовжує тішити своїх прихильників.

Артист записує відеопародії, якими ділиться у Мережі. Фани зізнаються, що це їм неабияк підіймає бойовий дух. Так, нещодавно він висміяв видавання повісток у Російській Федерації. Тепер зірка насмішив до сліз пародією на абсурдні брифінги Міноборони РФ.

Великий постав в образі речника МО Росії Ігоря Конашенкова. Артист зобразив брифінг, де заявив, що у Росії війна "йде за планом" – повністю втратити боєздатність своєї армії.

Також Юрій покепкував над тим, що скоро російські окупанти воюватимуть камінням – бо це сучасна та надійна зброя.

"СпецоБСерация идёт по плану. Новий брифінг МО РФ. Сміємось - отже не здаємось", – прокоментував артист.

Зі свого боку, фанати написали в коментарях, що сміялися до сліз.

Як завжди – пушка

Обожнюю ваші перевтілення

Ви як завжди неперевершений

Нагадаємо, раніше Юрій Великий спародіював експрезидента-втікача Віктора Януковича. Комік у перуці зобразив Януковича, який написав есе на 6-ти аркушах та намагається його правильно прочитати.

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