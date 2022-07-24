Зірка "Кварталу 95" насмішив пародією на Путіна перед зустріччю з Ердоганом, на яку турецький президент запізнився

Цього разу в полі зору актора студії "Квартал 95" Юрія Великого опинився російський президент Путін.

Відомий факт, що змушувати чекати колег на себе на переговорах у політиці вважається виявом неповаги. Тож Путін не нехтує цим і не раз змушував чекати на себе світових лідерів. 2003 року цілих14 хвилин на Путіна чекала Єлизавета II, 2013-го року Папа Римський Франциск прочекав кремлівського лідера 50 хвилин.

2020 року дві хвилини просто перед камерами довелося чекати на Путіна президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Втім, цьогоріч, перед зустріччю Ердогана з Путіним, яка відбулася 19 липня у Тегерані, почекати довелося самому Путіну. Ердоган запізнився, а поки Путін на нього чекав, він мав зніяковілий вигляд, постійно переминався з ноги на ногу та причмокував.

Юрій Великий у свій пародії уявив, про що міг думати Путін, поки чекав на Ердогана:

"Президентові Росії Путіну на нещодавній зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом довелося, переступаючи з ноги на ногу, прочекати турецького лідера цілих 50 секунд. Звичайно ж, це не йде ні в яке порівняння із запізненнями Путіна до королеви Великобританії на 12 хвилин або, наприклад, до Папи Римського на цілу годину. Що ж, нарешті, бункерний дідусь може відчути себе на їхньому місці, а ми всі можемо дізнатися про що ж у момент очікування думав цей ботоксний старець", - підписав відео Великий.

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