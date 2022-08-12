Зірка "Кварталу 95" насмішив пародією, як пропагандист Соловйов бреше про "бавовну" в Криму – відео

Так, 9 серпня поблизу селища Новофедорівка, що в тимчасово окупованому Криму, пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі "Саки", де перебувала російська авіаційна техніка.

Кремлівські пропагандисти відреагували на неочікуваний "хлопок" і всіляко намагаються виправдати "недотримання техніки безпеки". Зокрема, висловив свою "експертну" думку Соловйов.

Великий надихнувся безглуздими заявами та створив черговий гумористичний шедевр. Зокрема, в ролику йдеться про недопалок та заплановане шоу для туристів.

"На порядку дна у нас сьогодні кілька якихось жалюгідних, безневинних "хлопків", я б навіть назвав їх хлопуків, на добре захищеному військовому аеродромі "Саки". Хтось там по-зрадницькому гундить, що наше ППО нібито не спрацювало. А кого вони мали збивати? Незагашений недопалок?! Цей недобичок? Чинарік? Мені тут пишуть деякі, що ці "бавовни" – справа рук ЗСУ. Та де ви бачили, щоб руки могли так плескати? Це ж маячня сивого Лаврова", – каже Великий в образі пропагандиста.

Юзери не змогли не прокоментувати відео.

Талант України... Спасибі величезне за працю та підняття настрою всієї української нації

Молодець, Юрію. Як точно. Ви своїм гумором підтримуєте армію та весь український народ. Успіху та миру Україні.

Чудово! Мене захоплює, крім гри слів, саме акторська гра, талант пародиста. Вхопити так модуляції – найвищий пілотаж!

Шановний Юрію, як я люблю ваш гумор. Послухаєш вас і одразу жити хочеться. Дякую

Нагадаємо, співачка Ірина Білик на концерті у Маямі покликала на сцену маму Наташі Корольової. Коли жінка піднялася до артистки на сцену, Білик їй привселюдно сказала: "Моя чарівна, попри те, що ваш зять виявився гівном…".

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