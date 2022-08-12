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Зірка "Кварталу 95" насмішив пародією, як пропагандист Соловйов бреше про "бавовну" в Криму – відео

Зірка "Кварталу 95" насмішив пародією, як пропагандист Соловйов бреше про "бавовну" в Криму – відео

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Зірка "Кварталу 95" насмішив пародією, як пропагандист Соловйов бреше про "бавовну" в Криму – відео

Фото: скриншот з відео

Український гуморист, зірка "Кварталу 95" Юрій Великий показав пародію на пропагандиста Володимира Соловйова.

Так, 9 серпня поблизу селища Новофедорівка, що в тимчасово окупованому Криму, пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі "Саки", де перебувала російська авіаційна техніка.

Кремлівські пропагандисти відреагували на неочікуваний "хлопок" і всіляко намагаються виправдати "недотримання техніки безпеки". Зокрема, висловив свою "експертну" думку Соловйов.

Великий надихнувся безглуздими заявами та створив черговий гумористичний шедевр. Зокрема, в ролику йдеться про недопалок та заплановане шоу для туристів.

"На порядку дна у нас сьогодні кілька якихось жалюгідних, безневинних "хлопків", я б навіть назвав їх хлопуків, на добре захищеному військовому аеродромі "Саки". Хтось там по-зрадницькому гундить, що наше ППО нібито не спрацювало. А кого вони мали збивати? Незагашений недопалок?! Цей недобичок? Чинарік? Мені тут пишуть деякі, що ці "бавовни" – справа рук ЗСУ. Та де ви бачили, щоб руки могли так плескати? Це ж маячня сивого Лаврова", – каже Великий в образі пропагандиста.

Юзери не змогли не прокоментувати відео.

  • Талант України... Спасибі величезне за працю та підняття настрою всієї української нації
  • Молодець, Юрію. Як точно. Ви своїм гумором підтримуєте армію та весь український народ. Успіху та миру Україні.
  • Чудово! Мене захоплює, крім гри слів, саме акторська гра, талант пародиста. Вхопити так модуляції – найвищий пілотаж!
  • Шановний Юрію, як я люблю ваш гумор. Послухаєш вас і одразу жити хочеться. Дякую

Нагадаємо, співачка Ірина Білик на концерті у Маямі покликала на сцену маму Наташі Корольової. Коли жінка піднялася до артистки на сцену, Білик їй привселюдно сказала: "Моя чарівна, попри те, що ваш зять виявився гівном…".

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