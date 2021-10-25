Зірка "Кварталу 95" Олександр Пікалов розлучився з дружиною

Колишній актор залишив будинок під Києвом.

Худкерівник та актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов ошелешив новиною.

Після 18 років шлюбу артист розлучився зі своєю дружиною Іриною Пікаловою. Робити з цього сенсаційну новину зірка не став. Під час розмови з журналістами "Української правди" Олексаднр між іншим згадав, що його дружина Ірина вже колишня.

Говорячи про те, як часто Пікалов бачить Володимира Зеленського після того, як він став президентом, актор відповів, що востаннє це було на дні народженні "дружини, яка у нього була". Зазначимо, що Ірина Пікалова є хрещеною мамою доньки Зеленського.

Олександр Пікалов з дружиною

"Я як колишній чоловік – мене запустили, але так недалеко (сміється). Тобто там Володимир Олександрович приїхав, вони спілкувалися. Він всіх привітав, приніс подарунок, потиснув руку, 10 хвилин – і поїхав", - розповів Пікалов.

Він також додав, що будинок під Києвом залишив ексдружині: "В мене ж був дім, який залишив колишній дружині. Це дерев’яна садиба", - розповів артист.

Зазначимо, що Олександр та Ірина Пікалови одружилися 2003 року. 2006-го у них народився син Михайло. Ірина працює виконавчим продюсером студії "Квартал 95".

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